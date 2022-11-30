Может ли стать наследником новый муж матери?

Вопрос от интернет-пользователя
Отец погиб, я отказалась от наследства (квартиры) в пользу матери. Спустя время она собралась выходить замуж. Сможет ли ее новый супруг претендовать на квартиру в случае ее смерти?
Ответ юриста
Да, сможет, как и вы. Согласно статье 1142 ГК РФ, наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя, а исходя из статьи 1141 ГК РФ, наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146).
Избежать этого можно, если ваша мать напишет завещание.
Статья 1119 ГК РФ о свободе завещания гласит: «1. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса.
Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149)».
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