Может ли стать наследником новый муж матери?

30.11.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Отец погиб, я отказалась от наследства (квартиры) в пользу матери. Спустя время она собралась выходить замуж. Сможет ли ее новый супруг претендовать на квартиру в случае ее смерти?

Ответ юриста

Да, сможет, как и вы. Согласно статье 1142 ГК РФ, наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя, а исходя из статьи 1141 ГК РФ, наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146).

Избежать этого можно, если ваша мать напишет завещание.

Статья 1119 ГК РФ о свободе завещания гласит: «1. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса.

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149)».