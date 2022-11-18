Как взыскать деньги по исполнительному листу?

18.11.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Открыто исполнительное производство, но деньги с должника так и не взысканы. Прошло уже почти полгода. Что делать?

Ответ юриста

Вам необходимо обратиться к судебному приставу-исполнителю и поинтересоваться, как идет процесс, ознакомиться с его материалами. Если, по вашему мнению, ситуация стоит на месте, вы имеете право подать жалобу в порядке подчиненности согласно статье 123 Федерального закона об исполнительном производстве.

«1. Жалоба на постановление судебного пристава-исполнителя или заместителя старшего судебного пристава, за исключением постановления, утвержденного старшим судебным приставом, на их действия (бездействие) подается старшему судебному приставу, в подчинении которого находится судебный пристав-исполнитель или заместитель старшего судебного пристава.

1.1. Жалоба на постановление Федеральной службы судебных приставов подается судебному приставу-исполнителю, ведущему исполнительное производство, по которому вынесено такое постановление. В случае обжалования постановления Федеральной службы судебных приставов об отказе в возбуждении исполнительного производства жалоба подается старшему судебному приставу указанного в таком постановлении подразделения судебных приставов».