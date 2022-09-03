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Могут ли конфисковать машину у нарушителя ПДД?

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Вопрос от интернет-пользователя

Мужу часто приходят штрафы. Могут ли конфисковать машину у нарушителя ПДД?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Федеральным законом № 258-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» с 25.07.2022 часть 1 статьи 104 УК РФ дополнена пунктом «д», допускающим конфискацию транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), 264.2 (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами) или 264.3 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) УК РФ.

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