Как обжаловать штраф за нарушение ПДД?

24.08.2022 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Несогласен с назначенным штрафом от ГИБДД. Как его обжаловать?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области

В соответствии со статьей 30.2 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение 3 суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать. На основании статьи 30.3 КоАП жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

В силу положений части 2 статьи 30.3 КоАП в случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 статьи 30.3 кодекса, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочным рассматривать жалобу.

Таким образом, заявителю необходимо изложить свои доводы, на основании которых необходимо отменить полученное постановление по делу об административном правонарушении, в виде жалобы-заявления, приложить к заявлению копии необходимых документов и направить для рассмотрения в соответствии со статьями 30.2, 30.3 КоАП судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу об административном правонарушении.