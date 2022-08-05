Можно ли прекратить служить досрочно?

05.08.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Сын служит, контракт продлен, но семье нужно поменять место жительства. Может ли он уволиться раньше времени?

Ответ юриста

Основания для прекращения службы содержатся в ч. 2 ст. 51 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»:

2. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть досрочно уволен с военной службы:

а) в связи с организационно-штатными мероприятиями;

б) в связи с переходом на службу в органы внутренних дел, войска национальной гвардии Российской Федерации, Государственную противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы принудительного исполнения Российской Федерации или таможенные органы Российской Федерации и назначением на должности рядового (младшего) или начальствующего состава указанных органов и учреждений;

в) в связи с невыполнением им условий контракта;

г) в связи с отказом в допуске к государственной тайне или прекращением указанного допуска;

д) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы условно за преступление, совершенное по неосторожности;

е) как не выдержавший испытание;

е.1) в связи с нарушением запретов, ограничений и обязанностей, связанных с прохождением военной службы, предусмотренных пунктом 7 статьи 10 и статьей 27.1 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом;

е.2) в связи с несоответствием требованиям, неисполнением обязанностей, нарушением запретов, несоблюдением ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с прохождением военной службы в органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, войсках национальной гвардии Российской Федерации;

ж) в связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу;

з) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации военнослужащего, проходящего военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно;

и) в связи с наличием у военнослужащего, являющегося гражданином, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно, гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;

к) в связи с непрохождением в установленном порядке обязательных химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов;

л) в связи с совершением административного правонарушения, связанного с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ;

м) в связи с несоответствием установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов.