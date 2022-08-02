Могут ли дать условный срок за кражу?

Вопрос от интернет-пользователя
Друг забрал карту у знакомого и снял с нее деньги. Тот обратился в полицию. Теперь друга судят по 158-й статье. Могут ли ему дать условный срок?
Ответ юриста
Согласно статье 76 УК РФ, «лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред».
То есть наказания вполне реально избежать. Но если не удастся, по решению суда можно получить условный срок.
Статья 73 УК РФ гласит: «если, назначив исправительные работы, ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным».
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