Могут ли дать условный срок за кражу?

02.08.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Друг забрал карту у знакомого и снял с нее деньги. Тот обратился в полицию. Теперь друга судят по 158-й статье. Могут ли ему дать условный срок?

Ответ юриста

Согласно статье 76 УК РФ, «лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред».

То есть наказания вполне реально избежать. Но если не удастся, по решению суда можно получить условный срок.

Статья 73 УК РФ гласит: «если, назначив исправительные работы, ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным».