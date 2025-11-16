Криминал

Молодой кузнечанин пошел на преступление ради новой обуви

19-летний житель Кузнецкого района может лишиться свободы из-за кражи обуви.

В полицию обратился представитель торговой точки в Пензе и сообщил, что во время ревизии выявилась недостача товара.

После изучения записей с камер видеонаблюдения вора нашли. Молодой человек рассказал, что ему требовалась новая обувь, но денег на нее не было.

«Зайдя в магазин, подозреваемый выбрал понравившиеся ему туфли, примерил их и, оставив свои старые, вышел из магазина в новой обуви, не оплатив товар», - сообщили в областном УМВД РФ.

На кузнечанина завели уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

