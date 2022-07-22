Могут ли мужчину автоматически признать отцом ребенка после развода?

22.07.2022 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Разводились с женой, потом некоторое время общались. Тут она заявляет, что беременна от меня и подаст на алименты, когда ребенок родится. Но разве для записи в свидетельство о рождении не нужно мое заявление? Потому что я не уверен.

Ответ юриста

Статья 48 СК РФ об установлении происхождения ребенка гласит, что «если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное (статья 52). Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке».