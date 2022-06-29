Ликбез

Что делать с брошенными на дорогах самокатами?

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Вопрос от интернет-пользователя

Пензенцы берут напрокат электросамокаты и бросают их везде, где только можно. Иногда такой транспорт мешает проезду. Что делать? Самим их передвигать? Кто несет ответственность за это?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Основной задачей подразделений Госавтоинспекции является предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий. Личный состав дорожно-патрульной службы нацелен на профилактику и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий.

Перемещение оставленных электросамокатов в компетенцию Госавтоинспекции не входит. Данная функция возложена на лиц, предоставляющих в аренду средства индивидуальной мобильности, и граждан, их использующих.

Если оставленные на проезжей части средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и т. д.) создают реальную угрозу обеспечения безопасности дорожного движения, вы можете обратиться в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 599-002, 599-003.

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Гость||

гнать в шею все самокаты

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