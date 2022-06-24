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Как правильно ездить на велосипеде по дороге?

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Вопрос от интернет-пользователя

Со скольки лет можно ездить по дороге на велосипеде? И как правильно вести себя на проезжей части?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Согласно требованиям «Правил дорожного движения Российской Федерации», движение велосипедистов по правому краю проезжей части допускается при достижении возраста старше 14 лет, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки либо отсутствует возможность двигаться по ним.

Велосипедистам запрещается:

- управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;

- перевозить груз, который выступает за габариты более чем на 0,5 м по длине или ширине и мешает управлению;

- перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства;

- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.

Кроме того, запрещается буксировка велосипедов и буксировка велосипедами, за исключением случаев буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Со скольки лет можно ездить по дороге на велосипеде? И как правильно вести себя на проезжей части?
Ни как!На свой страх и риск быть сбитым бричкой скорее всего на смерть!Пока в городе начнут строить велоинфраструктуру велосипед это исключительно забава там где нет машин,на улицах города это смертельно опасно

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области
Бестолковый ответ у них главное госты на заборы выдавать

Гость||

Гость писал(a):

Бестолковый ответ у них главное госты на заборы выдавать
Если бы вы были толковыми, то бы знали, что УМВД ГОСТы не выдаёт и не разрабатывает. Этим занимается Госстандарт, а УМВД их только должно выполнять.

Гость||

Гость писал(a):

Бестолковый ответ у них главное госты на заборы выдавать

Если бы вы были толковыми, то бы знали, что УМВД ГОСТы не выдаёт и не разрабатывает. Этим занимается Госстандарт, а УМВД их только должно выполнять.

И мвд на них ни как ни влияют?

Имя: Гость
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