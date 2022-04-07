Что грозит за просроченную дату техосмотра?

07.04.2022 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Можно ли водить машину, если просрочил дату техосмотра? Что будет, если остановят?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской областиа

В соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, влечет наложение административного штрафа в размере 2 000 рублей.

Не подлежат обязательному техническому осмотру:

- легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях;

- прицепы к транспортным средствам, принадлежащие физическим лицам и имеющие разрешенную максимальную массу до 3,5 тонны.

Не требуется проведение технического осмотра в первые 4 года, включая год изготовления, за исключением легковых такси, автобусов, грузовых автомобилей, предназначенных и оборудованных для перевозок пассажиров, с числом мест для сидения более 8 (за исключением места для водителя), специализированных транспортных средств и прицепов к ним, предназначенных и оборудованных для перевозок опасных грузов, грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых составляет более 3,5 тонны, транспортных средств, оборудованных в соответствии с законодательством Российской Федерации устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, транспортных средств, предназначенные для обучения управлению транспортными средствами, в отношении следующих транспортных средств:

1) легковые автомобили;

2) грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет до 3,5 тонны;

3) прицепы и полуприцепы;

4) мототранспортные средства.