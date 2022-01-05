Ликбез

Домашняя собака укусила человека. Что делать хозяину?

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Вопрос от интернет-пользователя

Гулял с псом на пустыре поздно вечером, поводок снял, чтобы он мог побегать. Вдруг навстречу из кустов вышел человек и направился к нам. Размахивая руками и что-то бормоча себе под нос, он приблизился на расстояние, которое мой пес посчитал небезопасным. В итоге мужчина был укушен. Мы договорились с ним позже встретиться, чтобы урегулировать вопрос. Что теперь мне как хозяину делать?

Ответ юриста

Вам необходимо отвезти своего питомца в ветеринарное учреждение, чтобы исключить заражение бешенством. Там проведут освидетельствование, возможно, даже поместят собаку на карантин. Затем вам выдадут справку - ее вы должны передать пострадавшему. Проще всего решить вопрос, не доводя до суда. В вашем случае мужчина вправе требовать возмещения затрат на лечение и компенсацию морального вреда. Между собой вы можете договориться о сумме выплаты, но если пострадавший обратится в суд, то размер определят служители Фемиды.

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