Бывший муж угрожает выложить в интернет интим-фото. Что делать?

05.06.2021 | 15:10

Вопрос от интернет-пользователя

Бывший муж угрожает выложить фотографии, где я голая, в общий доступ в интернет, если я не расстанусь с другим мужчиной. Как повлиять на это? Будет ли ему какое-то наказание, если он так сделает?

Ответ юриста

За подобный проступок предусмотрена не только гражданско-правовая ответственность (ст. 152.1 ГК РФ), но и уголовная (ч. 1 ст. 137 УК РФ).

Человека могут наказать штрафом до 200 тысяч рублей и даже лишить его свободы на срок до 2 лет. Кроме того, вы можете взыскать через суд компенсацию морального вреда.

Бывший супруг в принципе не имеет права выкладывать в Сеть ваши фотографии - даже неинтимного характера - без вашего согласия.

Вам следует обратиться в полицию и рассказать об угрозах и шантаже.