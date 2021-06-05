Ликбез

Бывший муж угрожает выложить в интернет интим-фото. Что делать?

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Вопрос от интернет-пользователя

Бывший муж угрожает выложить фотографии, где я голая, в общий доступ в интернет, если я не расстанусь с другим мужчиной. Как повлиять на это? Будет ли ему какое-то наказание, если он так сделает?

Ответ юриста

За подобный проступок предусмотрена не только гражданско-правовая ответственность (ст. 152.1 ГК РФ), но и уголовная (ч. 1 ст. 137 УК РФ).

Человека могут наказать штрафом до 200 тысяч рублей и даже лишить его свободы на срок до 2 лет. Кроме того, вы можете взыскать через суд компенсацию морального вреда.

Бывший супруг в принципе не имеет права выкладывать в Сеть ваши фотографии - даже неинтимного характера - без вашего согласия.

Вам следует обратиться в полицию и рассказать об угрозах и шантаже.

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