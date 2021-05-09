Может ли начальник уволить за отказ сделать прививку от коронавируса?

09.05.2021 | 15:40

Вопрос от интернет-пользователя

У нас на работе начальство принуждает всех поголовно прививаться от коронавируса. Но некоторые не хотят этого делать, потому что боятся или просто против прививок. В итоге сотрудникам угрожают увольнением или сокращением рабочих часов: якобы они могут перезаражать всю организацию. Имеют ли право заставлять нас вакцинироваться?

Ответ юриста

Никто не имеет право принуждать вас делать прививку от коронавируса. Принять это решение можете только вы.

В вашем случае нужно собрать доказательства угроз и обратиться в прокуратуру. Кроме этого, помочь вам может профсоюз и инспекция труда.

Поговорите с остальными сотрудниками - вместе вы сможете добиться справедливости быстрее.

Защищайте свои права.