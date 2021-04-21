Суд на равных: возможен ли отвод адвоката ответчика?

21.04.2021 | 11:44

Вопрос от интернет-пользователя

Здравствуйте, я оспариваю отцовство. У бывшей жены есть адвокат, а у меня нет, потому что не хватает денег. А ведь это несправедливо, что ее интересы будут защищаться лучше, чем мои. Хочу узнать, может ли истец сделать отвод адвоката ответчика, чтобы мы были на равных?

Ответ юриста

Добрый день. Ответ на ваш вопрос - нет, это невозможно. Ваша бывшая супруга имеет полное право на представление своих интересов в суде адвокатом.

Вы сами же можете воспользоваться бесплатной юридической помощью, если ваш доход ниже прожиточного минимума или если вы инвалид I-II группы, ветеран Великой Отечественной войны и т. д.

Полный список можно найти в ст. 20 Федерального закона № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ».