Можно ли рассчитывать на пенсию, если никогда не работал официально?

31.03.2021 | 15:23

Вопрос от интернет-пользователя

Я работаю неофициально всю жизнь, могу ли я рассчитывать на пенсию в старости? Еще сдаю квартиру, а с дохода плачу налог. Будет ли это учитываться?

Ответ юриста

Любой гражданин Российской Федерации независимо от того, работал он официально (но не набрал нужного стажа) или неофициально, имеет право на социальную пенсию по старости от государства. Размер ее невелик, но вместе с доплатой дотягивает до прожиточного минимума в регионе. Такая мера поддержки устанавливается позже на 5 лет, чем назначение пенсии людям, набравшим нужный трудовой стаж.

Сдача квартиры в аренду не учитывается при расчете пенсии.