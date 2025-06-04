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Что означает слово «титанический»?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Решение вопроса стоило титанического труда, титанических усилий. А что значит слово «титанический»?

Как нетрудно догадаться, «титанический» - от слова «титан». А у него в современном языке несколько значений.

Самое первое родилось в Древней Греции. В мифологии титаны - это божества, родители которых тоже боги: отец - Уран (небо) и мать Гея (земля).

Титаны внешне были похожи на людей, но были гигантского роста и обладали, как сказали бы сейчас, сверхвозможностями, в первую очередь недюжинной силой. Вероятно, поэтому в переносном смысле титанами стали называть людей выдающихся - умом, талантом, величием деятельности. Высоким слогом говорят о титанах научной мысли, титанах духа.

А прилагательным «титанический» характеризуют все, что так или иначе больше, значительнее человека и его возможностей: титанический труд - огромный по силе, размаху, напряженности, какой под силу только титану.

Не стоит путать его с другим титаном - легким тугоплавким и очень прочным металлом. Сделанные из него детали правильно назвать титановыми, а химические соединения - титанистыми.

Будем говорить грамотно!

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