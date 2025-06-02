«ГиППопотам» или «гиПопотам» - как пишется слово?

02.06.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В зоопарке нет гиппопотама, а когда появится, какая табличка будет на вольере: «гиППопотам» или «гиПопотам»? Как правильно написать слово?

ГиППопотам - две буквы П, первая гласная И, затем две О. Это массивное млекопитающее, вес которого достигает трех тонн, сегодня можно встретить чаще всего в зоопарке.

Пусть не вводят в заблуждение его милая неповоротливость и симпатичные маленькие ушки, посмотрите на огромную пасть и клыки.

Хотя нрав гиппопотама свирепый, человек, к сожалению, почти истребил этих гигантов. В живой природе они остались только в Африке.

Любимое место их обитания - рядом с рекой, и это отразилось в названии. Древние греки сложили в имени животного два слова: «потамус» - «река» - и «гиппо», что значит «конь, лошадь». (Оно сохранилось и в первой части слова «ипподром», тоже два П.) Получается, гиппопотам буквально «речная лошадь».

Другие народы тоже подметили любовь гиппопотамов к реке и водным процедурам. Потому второе имя этого животного - бегемот, возникшее в древнееврейском языке, оно означает «водяной бык» или «водяная корова».

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!