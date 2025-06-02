Ликбез

«ГиППопотам» или «гиПопотам» - как пишется слово?

Печать
Telegram

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В зоопарке нет гиппопотама, а когда появится, какая табличка будет на вольере: «гиППопотам» или «гиПопотам»? Как правильно написать слово?

ГиППопотам - две буквы П, первая гласная И, затем две О. Это массивное млекопитающее, вес которого достигает трех тонн, сегодня можно встретить чаще всего в зоопарке.

Пусть не вводят в заблуждение его милая неповоротливость и симпатичные маленькие ушки, посмотрите на огромную пасть и клыки.

Хотя нрав гиппопотама свирепый, человек, к сожалению, почти истребил этих гигантов. В живой природе они остались только в Африке.

Любимое место их обитания - рядом с рекой, и это отразилось в названии. Древние греки сложили в имени животного два слова: «потамус» - «река» - и «гиппо», что значит «конь, лошадь». (Оно сохранилось и в первой части слова «ипподром», тоже два П.) Получается, гиппопотам буквально «речная лошадь».

Другие народы тоже подметили любовь гиппопотамов к реке и водным процедурам. Потому второе имя этого животного - бегемот, возникшее в древнееврейском языке, оно означает «водяной бык» или «водяная корова».

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте