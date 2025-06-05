Ликбез

Как часто нужно чистить фильтры в кондиционере?

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Вопрос от интернет-пользователя

Установили в прошлом году кондиционер и с тех пор ни разу не чистили в нем фильтры. Как часто нужно это делать?

Ответ специалиста

На скорость загрязнения фильтров во внутреннем блоке кондиционера, который находится в доме, влияет несколько факторов. Среди них - тип устройства, мощность, чистота воздуха в помещении.

Рекомендуется промывать фильтры раз в 2 недели при активном использовании, при нерегулярном - раз в месяц.

Обслуживать устройство требуется чаще, когда в доме много пыли, есть животные или курящие люди.

Если долго не чистить фильтры, это повлияет на работу кондиционера, его эффективность снизится, появится неприятный запах и усилится шум.

Для проведения процедуры необходимо аккуратно снять крышку с выключенного устройства и достать сеточки. Промойте их под водой, а затем высушите. Вставлять фильтры обратно можно только после полного исчезновения влаги.

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