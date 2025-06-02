Зачем класть в стиральную машину шарики из фольги?

Вопрос от интернет-пользователя
Слышал, что некоторые кладут в стиральную машину шарики из фольги. Зачем это нужно делать?
Ответ специалиста
Фольга способна снизить статическое электричество, которое образуется на одежде в процессе стирки и сушки. Особенно хорошо этот метод работает с синтетическими материалами.
Чтобы воспользоваться данным способом, нужно смять фольгу в шар размером с небольшой попрыгунчик. Таких потребуется 4. Затем просто забросьте их в машинку вместе с бельем.
Помимо снятия статики, шарики из фольги помогают вещам лучше отстирываться, они равномерно распределяют на поверхностях тканей чистящее средство.
Также они оказывают на белье механическое воздействие, делая его мягче.
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