Зачем класть в стиральную машину шарики из фольги?

02.06.2025 | 15:43

Вопрос от интернет-пользователя

Слышал, что некоторые кладут в стиральную машину шарики из фольги. Зачем это нужно делать?

Ответ специалиста

Фольга способна снизить статическое электричество, которое образуется на одежде в процессе стирки и сушки. Особенно хорошо этот метод работает с синтетическими материалами.

Чтобы воспользоваться данным способом, нужно смять фольгу в шар размером с небольшой попрыгунчик. Таких потребуется 4. Затем просто забросьте их в машинку вместе с бельем.

Помимо снятия статики, шарики из фольги помогают вещам лучше отстирываться, они равномерно распределяют на поверхностях тканей чистящее средство.

Также они оказывают на белье механическое воздействие, делая его мягче.