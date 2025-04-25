На улице Калинина в Пензе провалился асфальт

25.04.2025 | 19:01

На провал асфальта на улице Калинина, которому уже больше 2 недель, никто не реагирует, пожаловалась жительница Пензы в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru.

«По адресу: ул. Калинина, 95 (обувной магазин), образовались большие ямы, проваливается фасад и рядом - провал асфальта на тротуарной зоне», - написала горожанка в пятницу, 25 апреля.

По ее словам, это случилось 7-го числа.

«Сообщили в «Тепловые сети», Горводоканал, «ЖилКомСервис», управление ЖКХ - результата нет», - констатировала пензячка.

Она надеется, что на ее сигнал обратят внимание ответственные лица и займутся устранением проблемы, пока не случилась беда.