На улице Калинина в Пензе провалился асфальт

На провал асфальта на улице Калинина, которому уже больше 2 недель, никто не реагирует, пожаловалась жительница Пензы в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru.
«По адресу: ул. Калинина, 95 (обувной магазин), образовались большие ямы, проваливается фасад и рядом - провал асфальта на тротуарной зоне», - написала горожанка в пятницу, 25 апреля.
По ее словам, это случилось 7-го числа.
«Сообщили в «Тепловые сети», Горводоканал, «ЖилКомСервис», управление ЖКХ - результата нет», - констатировала пензячка.
Она надеется, что на ее сигнал обратят внимание ответственные лица и займутся устранением проблемы, пока не случилась беда.
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