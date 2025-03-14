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Глас народа

В Пензенском районе сельчане мучатся из-за слабого напора воды

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Жители села Надеждино Пензенского района страдают без воды. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщила местная жительница Ольга Е., дом которой расположен на улице Строителей.

Женщина запечатлела на видеокамеру, как из крана в пластмассовый кувшин течет струйка чуть толще спички.

«Как можно жить при таком напоре? Ни постирать, ни помыться», - возмущается сельчанка. Она просит администрацию села в кратчайшие сроки наладить водоснабжение.

В Пензенском районе сельчане мучатся из-за слабого напора воды

Ольга также прислала фотографии скважины, снабжающей населенный пункт водой, и водонапорной башни.

В Пензенском районе сельчане мучатся из-за слабого напора воды

На снимках видно, что водокачка накренилась, а система снабжения находится в плачевном состоянии. Очевидно, мастера пытаются наладить подачу, но пока безуспешно.

Еще один сельчанин, Вадим Д., рассказал, что башня дала крен еще зимой и ее отключили. С тех пор вода поступает с минимальным напором непосредственно из скважины, и никаких мер по исправлению ситуации, по его словам, не принимается.

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