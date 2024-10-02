Воспитанников ДЮЦ «Спутник» пугает кромешная тьма

02.10.2024 | 13:14

Родители детей, занимающихся в ДЮЦ «Спутник» на Западной Поляне, обеспокоены отсутствием освещения на территории учреждения дополнительного образования.

В среду, 2 октября, в редакцию PenzaInform.ru обратилась жительница улицы Мира, которая рассказала, что на подступах к зданию, как со стороны парка «Союз», так и со стороны школы № 30, - кромешная тьма.

«Моя дочь занимается в художественной школе до 19:50. Она спокойно могла бы возвращаться домой самостоятельно, но вокруг «Спутника» нет практически ни одного работающего фонаря», - пояснила женщина.

По ее словам, все погружено во мрак, ребенок боится идти один, безопасность воспитанников центра под большим вопросом.

«Уже пришлось купить себе и дочери ручные фонарики, чтобы светить ими под ноги. И это я не говорю о вероятности столкнуться с не вполне адекватными людьми, каких на наших улицах, к сожалению, немало», - добавила горожанка.

Пензячка надеется, что коммунальщики обратят внимание на проблему и решат ее в ближайшее время.