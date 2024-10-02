Сетевое издание|18+|Среда|2 окт 2024|14:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

Воспитанников ДЮЦ «Спутник» пугает кромешная тьма

Печать
Telegram

Родители детей, занимающихся в ДЮЦ «Спутник» на Западной Поляне, обеспокоены отсутствием освещения на территории учреждения дополнительного образования.

В среду, 2 октября, в редакцию PenzaInform.ru обратилась жительница улицы Мира, которая рассказала, что на подступах к зданию, как со стороны парка «Союз», так и со стороны школы № 30, - кромешная тьма.

«Моя дочь занимается в художественной школе до 19:50. Она спокойно могла бы возвращаться домой самостоятельно, но вокруг «Спутника» нет практически ни одного работающего фонаря», - пояснила женщина.

По ее словам, все погружено во мрак, ребенок боится идти один, безопасность воспитанников центра под большим вопросом.

«Уже пришлось купить себе и дочери ручные фонарики, чтобы светить ими под ноги. И это я не говорю о вероятности столкнуться с не вполне адекватными людьми, каких на наших улицах, к сожалению, немало», - добавила горожанка.

Пензячка надеется, что коммунальщики обратят внимание на проблему и решат ее в ближайшее время.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте