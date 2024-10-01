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Глас народа

На Чаадаева неработающие светофоры довели мальчика до слез

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Жительница Железнодорожного района пожаловалась на неработающие светофоры у остановки «Пенза-II» на улице Чаадаева. По ее словам, оборудование отключают до 8:00.

Сообщение горожанки появилось в телеграм-канале PenzaInform. Она рассказала, что светофоры отключают несколько лет подряд, к властям уже обращались, но безрезультатно.

Женщина пояснила, что поток автомобилей в этом месте большой, люди рискуют, пересекая дорогу, движение на которой не регулирует светофор. Не все водители пропускают пешеходов.

«Сегодня в 7:30 я стояла ждала, когда на остановке «Долгорукова» около магазина «Мезон» загорится светофор, чтоб машины остановились и я уже на «Пензе-II» смогла перейти дорогу. Одну перешла. Дороги трехполосные. По второй дороге ехал огромный поток. С двух полос меня пропускали фуры, по третьей неслись маршрутки и легковушки... Ладно, как-то чудесным образом я перешла дорогу.

Далее наблюдала картину: женщина с ребенком пытались перейти, их тоже кто-то пропускает, кто-то несется, начали потом сигналить и они бегом побежали, девочка даже бутылку воды обронила на середине дороги.

Далее была такая картина: мальчик лет 8 не мог перейти эти две трехполосные дороги, потому что никто не останавливался. Он заплакал, к нему подошла девушка и тоже не без приключений перевела через дорогу», - описала пензячка.

К своему сообщению она прикрепила видео, где запечатлен перекресток улиц Долгорукова и Чаадаева с выключенными светофорами.

«Работала в тех краях лет 5 назад, с тех пор ничего не изменилось», «Ждут, когда произойдет несчастье, тогда зашевелятся и начнут искать виноватых», - прокомментировали пензенцы.

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