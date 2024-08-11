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Глас народа

Затопило улицы, повалило деревья: на Пензу обрушилась непогода

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Жители Пензы в соцсетях делятся кадрами последствий непогоды, которая бушевала в областном центре днем в воскресенье, 11 августа.

Затопило улицы, повалило деревья: на Пензу обрушилась непогода

Помимо ливня, в городе прошел и град. Снимком, запечатлевшим размер осадков, поделилась в группе«Подслушано в Арбеково. Пенза» Вероника Самарова.

Затопило улицы, повалило деревья: на Пензу обрушилась непогода

Поднялся сильный ветер. Под порывами не устояли несколько деревьев. Так, на улице Кирова, рядом с остановкой «Детская библиотека», растение рухнуло и оборвало провода. Снимком с места поделился читатель телеграм-канала PenzaInform.

Затопило улицы, повалило деревья: на Пензу обрушилась непогода

Затопило улицы, повалило деревья: на Пензу обрушилась непогода

«Ну прям как в Дубаях», - поделилась впечатлениями от последствий урагана пензячка Ирина.

Затопило улицы, повалило деревья: на Пензу обрушилась непогода

Улица Московская скрылась под бурными потоками воды, передвигаться по центральной ее части было невозможно.

«Результат того, что на многих улицах отсутствуют ливневки», - высказала мнение горожанка.

Большой урон нанесен и парку Белинского, также дерево рухнуло на детскую площадку на Олимпийской аллее, о чем сообщила администрация парка в своем телеграм-канале. Она тоже опубликовали снимки последствий урагана.

Затопило улицы, повалило деревья: на Пензу обрушилась непогода

Затопило улицы, повалило деревья: на Пензу обрушилась непогода

Затопило улицы, повалило деревья: на Пензу обрушилась непогода

Видео, фото 1, 2, 5 и 6 группы «Пенза Новости».

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