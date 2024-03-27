В Кузнецке на видео попал поступок «настоящей русской девушки»

27.03.2024 | 14:38

Кузнечане обсуждают в Сети девушку, которая, стоя по бедра в ледяной воде, пытается вытолкать автомобиль из огромной лужи.

Видео, запечатлевшее смелый поступок, появилось во «ВКонтакте» в среду, 27 марта.

«Всем добрый день, веселый и прекрасный, ветреный и, как всегда, ужасный. В нашем весеннем городе. Просто без комментариев: смотрите видео и удивляйтесь, а лучше там не ездить (Западный, въезд на парковку бывшего СУ-5 «АБВГДейка»)», - прокомментировал кадры автор.

Судя по всему, автомобиль заглох, но девушка, не боясь навредить своему здоровью, изо всех сил пытается его вытолкать, помогая тому, кто за рулем.

Увенчалась ли затея успехом, не сообщается.

В комментариях многие кузнечане восхитились поступком. «Настоящая русская девушка», «Настоящая русская леди. И в огонь, и в воду», «Девушка, вы просто огонь», - написали они.

Других горожан заставило негодовать бездействие коммунальщиков и администрации. Они отметили, что в этой луже за день застревают несколько водителей.

«Весь район - как после бомбежки, дома настроили, а остальное забыли», - заявила кузнечанка.

Некоторые комментаторы расстроились из-за того, что девушке никто не оказал помощь.

«Оттаянная. Где мужчины? Надеюсь, девушка ничего не отморозила!», «А кто снимал, лучше помог бы, а то все герои с телефоном, мужчины нашего времени», - высказались они.

Видео vk.com/podslushanokuzneck.