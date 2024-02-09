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Глас народа

Пензенцы портят нервы и машины в снежном месиве на Ладожской

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Жители Арбекова положительно оценили расчистку дороги от аэропорта до онкоцентра (8 февраля состоялось открытие нового корпуса. - Прим. ред.), но расстроились, сравнив состояние других территорий. Жалоба поступила в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

«Хотелось бы в очередной раз обратить внимание на брошенные участки дорог на улице Ладожской - возле детской поликлиники № 6, от дома на Ладожской, 158, в сторону 154-го. Ежедневные аварии, пробки... Испорченные нервы и автомобили», - сообщил пензенец.

Пензенцы портят нервы и машины в снежном месиве на Ладожской

В доказательство мужчина прислал видео и фото. На кадрах - дорога, полностью покрытая снегом, превратившимся в кашу. Асфальта нет.

Он рассказал и о подъезде к школе № 79, которая располагается несколькими дворами дальше на той же улице. С его слов, снег там не убирается вообще.

Ранее в Пензе и районах области органы прокуратуры выявили многочисленные факты ненадлежащей и несвоевременной очистки дорог и общественных территорий от снега.

«Внесено 209 представлений. По итогам рассмотрения 99 к дисциплинарной ответственности привлечено 100 должностных лиц, предостережено 41 лицо, в суд предъявлено 20 исковых заявлений», - перечислила Светлана Артамонова.

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