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Глас народа

В Пензе покалечили молодые деревья на улице Кирова

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Молодые деревья на улице Кирова в Пензе частично повреждены и даже уничтожены во время уборки снега. Это в четверг, 8 февраля, заметила горожанка, работающая в магазине рядом.

В Пензе покалечили молодые деревья на улице Кирова

«Каждую весну на ул. Кирова сажают деревья - и каждую зиму «чудо-работники» их уничтожают, когда убирают снег. Так жалко! Вечером были деревья, утром НЕТ!» - написала девушка в телеграм-канал PenzaInform.

В Пензе покалечили молодые деревья на улице Кирова

«На проспекте Строителей тоже все березки сломали, очень жалко!», «Ну что за вандалы», - отреагировали горожане в комментариях.

В Пензе покалечили молодые деревья на улице Кирова

Ранее в администрации Пензы рассказали, что на пересечении улиц Революционной и Ставского вдоль проезжей части планируется спилить старые деревья с признаками механического повреждения. Застройщик, который возводит там жилой комплекс, заявил о готовности потом благоустроить зеленую зону.

Каким образом деревья получили повреждения, в мэрии не уточнили.

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