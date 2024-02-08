В Пензе покалечили молодые деревья на улице Кирова

08.02.2024 | 16:11

Молодые деревья на улице Кирова в Пензе частично повреждены и даже уничтожены во время уборки снега. Это в четверг, 8 февраля, заметила горожанка, работающая в магазине рядом.

«Каждую весну на ул. Кирова сажают деревья - и каждую зиму «чудо-работники» их уничтожают, когда убирают снег. Так жалко! Вечером были деревья, утром НЕТ!» - написала девушка в телеграм-канал PenzaInform.

«На проспекте Строителей тоже все березки сломали, очень жалко!», «Ну что за вандалы», - отреагировали горожане в комментариях.

Ранее в администрации Пензы рассказали, что на пересечении улиц Революционной и Ставского вдоль проезжей части планируется спилить старые деревья с признаками механического повреждения. Застройщик, который возводит там жилой комплекс, заявил о готовности потом благоустроить зеленую зону.

Каким образом деревья получили повреждения, в мэрии не уточнили.