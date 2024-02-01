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Общество

На пересечении Революционной и Ставского вырубят и посадят деревья

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На пересечении улиц Революционной и Ставского в Пензе, вдоль проезжей части, планируется спилить старые деревья с признаками механического повреждения. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщили в городской администрации.

На пересечении Революционной и Ставского вырубят и посадят деревья

Уничтожением деревьев дело не ограничится: здесь хотят благоустроить зеленую зону. С соответствующей инициативой выступил застройщик, который возводит жилой комплекс на пересечении Революционной и Ставского.

Идею обсудили на совещании в мэрии с заместителем главы администрации Ярославом Щигоревым.

Застройщик готов высадить на придорожных участках крупномерные деревья и декоративные кустарники.

На пересечении Революционной и Ставского вырубят и посадят деревья

«Важно, что благоустроенной территорией с качественным озеленением смогут пользоваться все горожане», - подчеркнул Ярослав Щигорев.

На пересечении Революционной и Ставского вырубят и посадят деревья

Посадка деревьев запланирована на летний период текущего года.

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Источник — фото администрации Пензы
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