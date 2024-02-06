Дорога к ДЮЦ «Спутник» на улице Попова стала опасной для детей

06.02.2024 | 20:34

Наледь на крышах домов и козырьках балконов на улице Попова в Пензе угрожает безопасности детей, посещающих сад № 109 (филиал № 1) и ДЮЦ «Спутник».

«Сегодня вечером я шла из детсада с ребенком, проходила мимо дома № 38. С торца, прямо над дорогой, по которой ходит множество ребят, с козырька балкона на пятом этаже свисает снежная глыба, вот-вот сорвется», - рассказала пензячка Мария, обратившаяся в рубрику «Глас народа» на PenzaInform.ru.

Женщина уверена: если хотя бы часть этой глыбы упадет с такой высоты на голову прохожему, мало не покажется.

«Точно убьет», - заявила Мария.

Горожанка боится за судьбу своих и чужих детей и прохожих в целом, поэтому просит всех пензенцев следить за крышами балконов, самовольно превращенных в лоджии, а управляющие компании - понуждать жильцов к своевременной очистке таких конструкций.