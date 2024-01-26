Пензячка пожаловалась на стаю собак на территории школы № 28

26.01.2024 | 19:34

Пензенцы продолжают жаловаться на стаи бездомных собак, разгуливающие по улицам города. В пятницу, 26 января, Наталья Ш. прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» видео, на котором дворняги проникли на территорию школы № 28 на Краснова.

На кадрах запечатлено, как прохожая, встретив свору, медленно сбегает от нее по сугробу.

По словам Натальи, стая состоит примерно из 7-12 взрослых собак.

«Они представляют собой угрозу для детей, взрослых, нападают на прохожих и вселяют в них испуг и ужас! Страшно гулять в любое время суток! МУП на ул. Некрасова пишет стандартную форму отписки, что поймана одна собака, администрация школы разводит руками», - сообщила пензячка.

Наталья перечислила другие места, где были замечены животные: у мусорной площадки на той же улице и рядом с рынком.

Горожанка подчеркнула, что знает о людях, подкармливающих собак.

«Наверное, это те люди, которым не о ком заботиться, но данная стая представляет собой опасность!» - заявила она.

Видео Натальи Ш.