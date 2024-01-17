В Заре маршрутчик зажал дверью рюкзак, надетый на плечи ребенка

В среду, 17 января, в Заре едва не случилось ЧП: рюкзак выходившего из маршрутки № 25 школьника, надетый на плечи, зажало автоматической дверью.
Это произошло днем на остановке «Улица Рамеева», о событии рассказала участница чата микрорайона в Viber.
«Водитель зажал его рюкзак и тронулся, ребенок упал на проезжую часть, сильно ушибся. Благо водитель вовремя заметил и остановил автобус. Слава богу, с ребенком вроде все в порядке, он мог под колесами оказаться», - написала пользовательница Олеся А.
По ее словам, такое происходит не в первый раз.
«Меня дважды 25-й автобус цеплял задней дверью. Водители не дожидаются, пока закроется задняя дверь (она открывается наружу и выпирает), начинают трогаться и цепляют все, что стоит рядом. Оба раза водитель не остановился», - вспомнила женщина.
В этот раз она выразила благодарность пассажирам, которые не остались равнодушными, вышли и помогли ребенку подняться.
В 2019 году в Пензе 10-летнего ребенка зажало дверью автобуса на остановке «Улица Бородина». Он получил ушибы и, со слов матери, с тех пор стал бояться ездить на автобусе и хуже учиться. Женщина через суд добилась компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей.
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