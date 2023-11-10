На Западной Поляне дети ходят в сад и школу по огромным лужам

10.11.2023 | 12:40

Отсутствие благоустройства в дождливую погоду особенно бросается в глаза. Так считает пензячка Марина Ф., обратившаяся в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru в пятницу, 10 ноября.

«Жители Ново-Западной Поляны уже много лет страдают от лужи, которая разливается между детским садом «Зайчик» и домом на Мира, 64, каждую весну, осень и иногда лето», - начала рассказ она.

По словам Марины, через это мини-озеро приходится тащить детей в сады «Зайчик» и «Рябинка», здесь же вынуждены пробираться ученики школы № 30.

«Единственный вариант - лазать через заборы. Итог - изляпанные джинсы и грязная обувь», - добавила горожанка.

Марина уточнила, что в прошлом году лужу отсасывали насосом, но это не выход, ведь после каждого дождя она появляется вновь. Для решения проблемы требуется принятие кардинальных мер - например, укладка нового асфальта.