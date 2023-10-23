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Глас народа

Жителю Пензы попалась в магазине конфета с начинкой из червяка

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Житель Пензы купил в магазине любимые конфеты «Петушок, масляна головушка» от местного производителя, но вместо пралине в шоколадной глазури едва не съел червяка.

«До сегодняшнего дня это были мои любимые конфеты от нашей Пензенской кондитерской фабрики», - написал горожанин телеграм-канал PenzaInform.

Мужчина рассказал, что первый раз ему попались червяки полтора года назад в конфетах «Маска». Тогда он решил, что это единичный случай.

«Я сильно ошибся. К сожалению, фабрике нет дела на то, что они производят, на качество продукции и правила сортировки и хранения… Это ужас и вопиющая ситуация с продуктом, который, как правило, чаще едят дети! Вот только они целиком закидывают эти конфетки в рот и не разглядывают, какие «сюрпризы» могут попасться…» - выразил свое мнение покупатель.

Большинство пензенцев в комментариях отреагировали с юмором: «Как завести домашнее животное втайне от родителей», «Это белок, ну что вы ей-богу», «Главное - быстро положить конфету целиком в рот и так же быстро ее пережевать, а дальше проблемы только самого червячка», «Конфеты с мясом».

Другие указали автору, что вины кондитерской фабрики здесь нет. «По-вашему, кондитерская фабрика виновата? Живность заводится в старых конфетах, которые неправильно хранят. Причем здесь производитель?.. Если вы у себя дома оставите хлеб на месяц и он покроется плесенью, будет виноват хлебозавод?», «Это правильно, червяки от хранения в теплом помещении», «На видео видно шоколад с белым налетом, а значит, конфета долго лежит, надо было еще срок годности заснять».

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