На пензенском перекрестке «зеленый человечек» горит 99 секунд

16.09.2023 | 10:08

В Пензе на перекрестке улиц Лермонтова и Красной светофор для пешеходов, расположенный на стороне медицинского колледжа, неисправен уже более двух недель.

Об этом в субботу, 16 сентября, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» сообщила местная жительница Ирина.

«Если на трех сторонах дороги «зеленый человечек», загораясь, показывает, что пешеходам дается на переход дороги 14 секунд, то четвертый светофор разрешает им идти целых 99 секунд. При этом он яростно мигает, затем цифры начинают быстро меняться. В последнее мгновение табло показывает 1 и затем переключается на красный свет», - пояснила пензячка.

Она приложила фото и видео с перекрестка, сделанные утром. По словам горожанки, такая картина наблюдается уже долгое время.

«Перекресток очень оживленный, рядом расположены учебные заведения: медколледж, ПГУ, гимназия. Конечно, пешеходы понимают, что цифры на табло нереальные. Но то, что сломанный светофор никто не чинит уже долгое время, вызывает недоумение и тревогу», - резюмировала Ирина.

Ранее пензенцы заметили, что на части городских светофоров исчезли таймеры обратного отсчета времени. Им объяснили, что это связано с внедрением интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением.