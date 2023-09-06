Школьники рискуют жизнью из-за фур на улице Нейтральной

06.09.2023 | 13:43

Жители Нахаловки переживают за детей, безопасность которых оказалась под угрозой из-за водителей фур, регулярно паркующихся у зебры на улице Нейтральной.

«Дети пошли в школу. Мы боимся за жизнь детей! На пешеходном переходе стоят грузовые машины. Дети, когда переходят дорогу, проезжую часть не видят», - описала проблему Наиля М., обратившаяся в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

По ее словам, большегрузы постоянно используют край дороги и обочину как стоянку, хотя имеются запрещающие знаки.

«Этот вопрос уже неоднократно поднимали, но ничего не меняется», - с грустью констатировала женщина.

Пензячка надеется, что ее жалоба будет услышана и ситуация изменится к лучшему: детям дадут наконец спокойно пересекать проезжую часть.