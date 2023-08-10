На проспекте Победы дети вынуждены играть среди мусора

10.08.2023 | 13:31

Детские площадки в Пензе нередко становятся местом притяжения взрослых - они собираются там по вечерам, чтобы выпить. При этом несознательные горожане оставляют после себя мусор, среди которого затем вынуждены играть малыши.

Подобная проблема не обошла стороной и двор на проспекте Победы рядом с домами № 12а и 16. Местный житель опубликовал фотографии в Сети в четверг, 10 августа.

На кадрах, сделанных в 9:30, видны переполненные урны возле скамеек, разбросанные бутылки из-под алкогольных напитков, банки, обертки и пакеты. На минимальном расстоянии от всего этого - качели, песочница, горка и лесенки.

«Шок, постоянно так», - рассказал автор снимков.

Пензенцы часто жалуются на состояние игровых площадок. Так, горожане высказали недовольство по поводу территории рядом с домом № 4 на улице Мира. Повидавшие многое игровые элементы и мусор вокруг отпугивают малышей и их родителей.

Фото - t.me/chs_penza.