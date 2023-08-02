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Глас народа

В Пензе гнилая береза рухнула на проезжавшую мимо машину

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В Пензе у дома № 20 на улице Титова часть гнилой березы рухнула и повредила автомобиль. Кадры последствий появились в Сети в среду, 2 августа.

«Уважаемые автолюбители города Пензы, будьте бдительны! У проходных НИИ «Химмаш» стоят гнилые березы. Вчера в 15:45 мой супруг проезжал на автомобиле в указанном месте, и одна из берез упала на машину во время движения. Автомобилю был причинен материальный ущерб!» - написала автор снимков.

На кадрах видно лежащие на дороге обломки трухлявого ствола. У отечественной легковушки повреждены лобовое стекло и боковое зеркало, на крыше автомобиля - щепки от березы.

Пензенцы посочувствовали владельцу машины и указали на подобную проблему на другой улице - Карпинского. По словам местной жительницы, каждое третье дерево там гнилое и сухое.

Для областного центра ЧП с участием старых великанов не редкость. В июне на игровой площадке на улице Островского на гулявших детей и взрослых рухнули одновременно два дерева, люди чудом остались живы. А в апреле на Ульяновской огромная береза упала на стоявший во дворе автомобиль.

Фото - t.me/penza_novosti.

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