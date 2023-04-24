В Дальнем Арбекове водители рискуют угодить в дыру на проезжей части

Жители Пензы указали коммунальщикам на еще один провал в асфальте. В этот раз в объектив попала яма на улице Ладожской, 122в, в Дальнем Арбекове (на участке между Лядова и 65-летия Победы).
На выложенных в Сеть снимках видно, что зияющая дыра образовалась на месте ливнеприемника, покрытие вокруг которого разрушилось.
Яма частично прикрыта решеткой, а вот сигнальных лент поблизости не наблюдается.
«Вот так делают новые дороги и сдают их на полгода раньше и отчитываются, что они большие молодцы», - прокомментировал фотографии один из пользователей.
Ранее сообщалось, что и на Шуисте пензенских водителей, чей путь лежит через улицу Дружбы, подстерегает глубокая яма. Возле технопарка «Яблочков» более месяца не могут заделать провал на проезжей части.
Источник - фото из чата «Арбековская Застава», viber.com
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