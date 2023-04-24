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Глас народа

В Дальнем Арбекове водители рискуют угодить в дыру на проезжей части

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Жители Пензы указали коммунальщикам на еще один провал в асфальте. В этот раз в объектив попала яма на улице Ладожской, 122в, в Дальнем Арбекове (на участке между Лядова и 65-летия Победы).

На выложенных в Сеть снимках видно, что зияющая дыра образовалась на месте ливнеприемника, покрытие вокруг которого разрушилось.

Яма частично прикрыта решеткой, а вот сигнальных лент поблизости не наблюдается.

«Вот так делают новые дороги и сдают их на полгода раньше и отчитываются, что они большие молодцы», - прокомментировал фотографии один из пользователей.

Ранее сообщалось, что и на Шуисте пензенских водителей, чей путь лежит через улицу Дружбы, подстерегает глубокая яма. Возле технопарка «Яблочков» более месяца не могут заделать провал на проезжей части.

Источник - фото из чата «Арбековская Застава», viber.com

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