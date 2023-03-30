Территорию «Спутника» на ул. Попова превратили в помойку

30.03.2023 | 13:50

Территория ДЮЦ «Спутник» на улице Попова в Пензе из тихого уютного уголка на Западной Поляне, куда приходили с детьми, превратилась в площадку для выгула собак и помойку, жалуются горожане.

Читатели прислали в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» несколько снимков, сделанных в «Спутнике» в четверг, 30 марта.

На них видно, как захламлена территория.

«Пакеты, бумажки, бутылки, пищевые отходы... Вот таким стал наш «Спутник». Появится трава, позеленеют деревья - и всю эту неприглядность немного прикроют. Но вообще там давно уже так», - делятся жители Западной Поляны.

Расстраивают их и владельцы собак, которые выгуливают четвероногих в «Спутнике». Из-за этого земля там усеяна собачьими экскрементами.

«Редко кто убирает за животным. Культуры нет. И штрафы не выписываются. Вот и живем мы все в...» - резюмировали местные жители.