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Глас народа

Водитель показал пешехода-нарушителя и подвергся критике

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Утром в четверг, 23 марта, на улице Стасова в Пензе водитель едва не сбил пешехода-нарушителя.

Автомобилист решил опубликовать запись со своего видеорегистратора в Сети, вероятно, в профилактических целях, но подвергся критике.

На кадрах видно, что водитель выезжает с территории горбольницы № 6. Для поворота налево, в сторону парка Победы, ему нужно пропустить все транспортные средства.

С противоположной стороны, вне зоны пешеходного перехода, также в ожидании стоит седой мужчина, которому нужно попасть к медицинскому учреждению.

Удачный момент выпал для обоих одновременно, и на проезжей части они встретились. Водитель успел затормозить, пешеход - отскочить.

Комментируя видео, большинство пользователей осудили именно автомобилиста: «Человек идет, а этот на него едет», «Чуть мужика не задавил», «Специально ждал мужика?», «Легче стало, когда так сделал?», «Судя по видео, принципиальная позиция!»

«А что не так? Там выезд налево немного проблематичный, постоянный поток машин. Вот водитель и смотрел то вправо, то влево, а напротив вроде никого не должно быть», - заступился за автора один из участников обсуждения.

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