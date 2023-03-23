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Глас народа

Жители Бригадного тупика считают себя проклятыми

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Жители Терновки не чувствуют себя горожанами. Причиной тому дорога, ведущая к их домам. Проблема не в разрушении асфальта - его вообще нет.

«Крик души! Подскажите, пожалуйста, куда обратиться за помощью, живем в Пензе, но такое ощущение, будто бы в глухой деревне. Почти первая линия от дороги, Бригадный тупик и улица Бригадная. Везде рядом все асфальтировано, мы же как проклятые», - написал местный житель в чате в Telegram в четверг, 23 марта.

Пензенец прикрепил к сообщению несколько фотографий. На них видно: дорога к домам проложена грунтовая, и весной она стала непроходимой.

«Дети ходят в школу по этой грязи! [Ни] скорая проехать не может, ни такси, ни аварийные службы!» - констатировал горожанин.

Его сообщение заметил депутат городской думы. Он указал, что направил вопрос главе Пензы Александру Басенко и ждет ответа.

Фото t.me/ternovkapenza.

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