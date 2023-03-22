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Глас народа

Пассажиры автобуса № 130 мучаются по вине водителя

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Курящий водитель автобуса № 130 довел жителя Спутника до того, что он снял видео и выложил в районном чате в Telegram, чтобы привлечь внимание к ситуации.

«Как бороться с этим?! Который раз обращаю внимание, что при входе в 130-й автобус в нос бьет сильный запах табачного дыма. Водитель закуривает сигарету, отъезжая от остановки у школы, где в автобус садится большое количество детей, среди пассажиров могут быть люди с бронхиальной астмой», - описал проблему житель Спутника.

По его словам, мужчине за рулем систематически делают замечания по поводу курения и разговоров по телефону. Но ситуацию в корне это, видимо, не меняет.

«Если водитель захотел умереть от рака, то это, конечно же, его выбор, но почему пассажиры должны дышать сигаретным дымом из-за него?» - недоумевает автор записи.

К сообщению он приложил фото с номером автобуса.

Ранее в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» со ссылкой на Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» сообщали, что курение водителей, занимающихся перевозкой пассажиров во всех видах транспорта, запрещено.

Фото t.me/penzasputnik.

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