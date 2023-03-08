Жалоба на кровавые простыни на полу больницы № 6 разозлила пензенцев

08.03.2023 | 13:30

Утром в среду, 8 марта, в 9:00 в нескольких пензенских группах в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии из больницы № 6 с жалобой пациента.

«Интересно, это норма для 2-го хирургического отделения 6-й горбольницы? Белье никто не убирает с утра», - написал автор и приложил к сообщению снимки, на которых запечатлены кровавые простыни, лежащие у двери.

Неизвестно, на какую реакцию рассчитывал пензенец, но осуждать санитарку большинство горожан в комментариях не стало. Напротив, люди вступились за нее.

«В 8 утра пересменка, может, не успели еще?», «Господи, ЛЮДИ! Начните с себя! Такие тяжелые отделения! Санитарка одна. Муж лежал в травме, медперсонал сразу показал, где что лежит, куда белье и прочее относить. Пришли к родственнику, пройдите по этажу, посмотрите: везде все подписано, куда что убрать», «Можно снять, разбросать по палате и сфоткать. Пусть этой единственной санитарке потом и прилетит, что недосмотрела. У нас народ такой «добрый» и «понимающий»!», «Автор, устройтесь на такую з/плату и убирайте сами, того и глядишь чисто будет», «Санитарок мало, все увольняются, так как не осилят физически пациентов руками таскать», «Это больница, простыни в крови на полу - нормальное явление. У санитарок тумблер не срабатывает при попадании грязного белья на пол. Не на вашей кровати же лежит, а на полу», «Отключите интернет людям, которым нечем заняться! Дайте врачам спокойно лечить!» - написали пензенцы.

Некоторые высказали мнение, что в ситуации виновата система. «На самом деле зарплаты копеечные что у врачей, что у младшего медперсонала. В маленькой Финляндии з/п у медсестер-сиделок - 3 000€, а у нас сколько? 300€?», «За грязную тряпку огребет совсем другой человек, чем должен», - заявили горожане.

Фото из группы «Типичная Пенза».