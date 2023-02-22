Светофор на улице Славы отвернулся от людей

22.02.2023 | 12:00

Третьи сутки пешеходный светофор на улице Славы не работает для пешеходов. При этом он не отключен.

Фотографии с пересечения улиц Кирова и Славы в редакцию портала PenzaInform.ru прислали в среду, 22 февраля. На них видно: светофор развернут.

«Три дня зеленый человечек смотрит вслед проезжающим машинам. Люди переходят дорогу как придется», - рассказала жительница улицы Славы.

По словам женщины, она надеялась, что за день-другой кто-то из коммунальщиков или дорожников обратит внимание на проблему и ею займутся. Но этого не происходит.

«Было бы неплохо, если бы администрация Пензы дала какие-то номера телефонов, куда звонить в таких случаях. Только не опубликовала бы их в тайных местах на неизвестных сайтах, а как-то действительно донесла до людей», - отметила пензячка.