Сетевое издание|18+|Воскресенье|19 фев 2023|14:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
 

Глас народа

Пензенец предложил любителям птиц ходить с лестницами

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенца неприятно поразили скворечники, появившиеся на тропе здоровья в Ахунах. Недоумение вызвали несколько фактов.

Видео с новыми «домиками» для птиц горожанин опубликовал в телеграм-канале. «И посмеяться, и поплакать», - прокомментировал он ролик.

За кадром мужчина поясняет, что на тропе повесили много скворечников. Вопреки правилам их прибили к соснам гвоздями, что плохо скажется на самочувствии деревьев.

«Вопрос к «скворечнестроителям». Рядом со скворечником есть кормушка, но как покормить птиц? Как туда залезть? Никак. С лестницей ходить», - возмутился мужчина.

Судя по кадрам, скворечник прибит на высоте около двух метров над землей. Достать до кормушки, которая прикреплена к нему, не сможет даже взрослый.

Пензенец предположил в шутку, что, возможно, создатели хотели, чтобы пернатые сами себе забрасывали корм.

В Пензе ежегодно устраивают конкурс на лучший скворечник. В нем принимают участие школьники. «Домики» для птиц развешивают в зеленых зонах города. В числе обязательных правил при установке - леток и жердочка должны смотреть на юго-восток, чтобы птица видела первые лучи восходящего солнца.

Видео Дмитрия Ахмаева, t.me/ternovkapenza.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте