Пензенец предложил любителям птиц ходить с лестницами

19.02.2023 | 13:33

Пензенца неприятно поразили скворечники, появившиеся на тропе здоровья в Ахунах. Недоумение вызвали несколько фактов.

Видео с новыми «домиками» для птиц горожанин опубликовал в телеграм-канале. «И посмеяться, и поплакать», - прокомментировал он ролик.

За кадром мужчина поясняет, что на тропе повесили много скворечников. Вопреки правилам их прибили к соснам гвоздями, что плохо скажется на самочувствии деревьев.

«Вопрос к «скворечнестроителям». Рядом со скворечником есть кормушка, но как покормить птиц? Как туда залезть? Никак. С лестницей ходить», - возмутился мужчина.

Судя по кадрам, скворечник прибит на высоте около двух метров над землей. Достать до кормушки, которая прикреплена к нему, не сможет даже взрослый.

Пензенец предположил в шутку, что, возможно, создатели хотели, чтобы пернатые сами себе забрасывали корм.

В Пензе ежегодно устраивают конкурс на лучший скворечник. В нем принимают участие школьники. «Домики» для птиц развешивают в зеленых зонах города. В числе обязательных правил при установке - леток и жердочка должны смотреть на юго-восток, чтобы птица видела первые лучи восходящего солнца.

Видео Дмитрия Ахмаева, t.me/ternovkapenza.