На проспекте Строителей «Калина» изводит жителей сигнализацией

16.02.2023 | 14:11

В четверг, 16 февраля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель областного центра Александр Т.

Молодой человек живет в микрорайоне Арбеково. По его словам, и он, и его соседи уже несколько дней страдают от самостоятельно срабатывающей сигнализации автомобиля, припаркованного у дома № 11 на проспекте Строителей.

По его словам, 30-секундные завывания раздаются четвертые сутки с периодичностью раз в 10 минут.

В доказательство своих слов Александр прислал видео, на котором запечатлел злополучную машину, разрывающую тишину громкими заунывными звуками. Это черная «Лада-Калина» с госномером О722ТО/58.

«Это что такое? Круглые сутки третий день пикает и пикает! Приезжайте и эвакуируйте это корыто с болтами», - обратился доведенный до отчаяния пензенец к сотрудникам Госавтоинспекции.