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Глас народа

В Пензе водитель рискнул машиной, уворачиваясь от пешехода

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На проспекте Строителей хорошая реакция спасла водителя от наезда на пешехода. При этом автомобилисту пришлось резко перестроиться в другой ряд.

Запись, запечатлевшую маневр водителя, разместили в чате «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber.

Владелец видеорегистратора направлялся по проспекту Строителей от ДС «Буртасы» к пересечению с Тернопольской улицей, выбрав крайний левый ряд.

Параллельно в крайнем правом ряду двигался автомобиль Opel, однако на пешеходном переходе его водитель неожиданно встретился с препятствием: женщиной, не успевшей пересечь проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

Чтобы избежать наезда, водитель резко поворачивает руль влево и перестраивается в другую полосу движения, вынуждая автора кадров притормозить. Opel занесло, его левое заднее колесо ударилось о бордюр.

По всей видимости, в ДТП никто не пострадал. Видео завершается тем, что водитель Opel включает аварийку и останавливается.

Видео invite.viber.com, «Дорожная обстановка Пензы».

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