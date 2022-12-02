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Глас народа

На Западной Поляне водитель назначил встречку третьей полосой

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В пятницу, 2 декабря, из-за утренней пробки на улице Мира образовалась третья полоса для движения в сторону Захарова: один из автомобилистов назначил таковой встречку.

Фото с перекрестка Мира и Ленинградской появилось в водительской группе «ВКонтакте». «Ребята, давайте уважать все-таки друг друга... Актуально на 08:55», - написал автор, обращаясь к участникам дорожного движения.

На снимке видно, что Chevrolet ожидает, когда загорится зеленый сигнал светофора, стоя на встречной полосе.

Пензенцы в комментариях обратили внимание, что дороги на Западной Поляне остро нуждаются в расширении. И утром, и вечером водители там стоят в пробках - только в разные стороны. Терпения у некоторых не хватает, и происходит грубое нарушение правил дорожного движения, что вызывает раздражение и гнев у законопослушных автомобилистов.

«Об уважении можно только мечтать в Буртассии», «Вот если бы ехали все в одну полосу, а не лезли со второго ряда внаглую, такого не было бы, каждый день бодаюсь с такими, а притрет машину - сам будет виноват», «Была бы у меня жига тысяч так за 7, я бы влетел бы, чтоб потом знал, что нечего на встречке делать», «Он за людей не считает кто стоит в левом и правом ряду, и ... (все равно. - Прим. ред.) на встречку», «Уважение в Буртассии считается слабостью...», - написали водители в комментариях.

Обычно пробка на Западной в будни к 8:30 исчезает. В этот раз она сохранялась дольше обычного и, возможно, стала сюрпризом для водителя Chevrolet. Очевидцы рассказали, что дальше за перекрестком - ремонт дороги, поэтому люди притормаживали, чтобы аккуратно проехать ямы с камнями.

Фото vk.com/sova_penza.

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