В Пензенском районе дети ходят в школу через болото

21.11.2022 | 15:23

Жители микрорайонов «Семейный» и «Сурский квартал» несколько лет пытаются решить проблему небезопасного передвижения детей между домом и школой на улице Изумрудной в Засечном.

«Ближайший путь - через поле. Просили у администрации Засечного сельсовета сделать там дорогу (хотя бы тротуарную, насыпную) и освещение. Но, к сожалению, дороги в плане на данном участке не предполагается. Добираться до школы в обход пешком нереально, а на общественном транспорте ребенка начальных классов не отправишь, поскольку до остановки путь непростой (приходится переходить несколько нерегулируемых дорог)», - рассказала Юлия А., обратившаяся в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

По ее словам, на просьбу пустить маршрут № 411 из Засечного через микрорайон «Семейный» поступил ответ, что, возможно, в третьем квартале 2023 года появится остановочный павильон на дороге Шемышейка - Пенза.

«До этого «возможно» еще целый год. Прекрасно понимаем, что данный короткий путь мы, жители, проложили сами. Но тем не менее... Там школа... Здесь дети...» - констатировала Юлия.

Женщина отметила, что сейчас ситуация усугубилась: на пути в школу - огромное болото.

«Прорыв канализационной трубы либо переполнение сливных ям - непонятно. Пройти стало невозможно. Стоит зловонный запах. Весной такой потоп уже был, меняли какие-то трубы, наложили деревянные пеллеты для прохода. Сейчас эти пеллеты плавают, к тому же вечером подмораживает, скользко», - посетовала горожанка.

Местные жители уже не знают, куда обращаться, и надеются на разрешение проблемы.